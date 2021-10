Reuters: onderzoeksinstituten verlagen groeiraming Duitsland

De Duitse economie zal dit jaar aanzienlijk minder sterk groeien dan eerder was verwacht door de problemen in de toeleveringsketen, zoals de chiptekorten in de auto-industrie. Dat gaan de belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland donderdag bekendmaken, aldus bronnen tegen persbureau Reuters. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Volgens de vijf instituten zal de grootste economie van Europa dit jaar met 2,4 procent groeien, terwijl eerder op een plus van 3,7 procent werd gerekend. De instituten DIW, Ifo, IfW, IWH en RWI komen elk halfjaar met nieuwe ramingen die worden voorgelegd aan het Duitse ministerie van Economische Zaken. Voor volgend jaar is de prognose verhoogd naar 4,8 procent van een eerder voorspelde 3,9 procent.

De omvangrijke Duitse industrie ondervindt veel hinder van de problemen in de toelevering. Zo is de productie in Duitse autofabrieken tijdelijk onderbroken of helemaal stilgelegd vanwege de tekorten aan chips en andere componenten en materialen. De Duitse export ging in augustus voor het eerst in vijftien maanden omlaag.

De Duitse overheid heeft voor dit jaar nog een groeivoorspelling van 3,5 procent en voor volgend jaar 3,6 procent. Naar verwachting gaat Berlijn deze maand met nieuwe prognoses naar buiten komen.