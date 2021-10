Duitsland herdenkt militairen die sneuvelden in Afghanistan

In Duitsland is stilgestaan bij de afgeronde missie van de Duitse strijdkrachten in Afghanistan. Daar verloren de afgelopen twee decennia 59 Duitse militairen het leven. Minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei tijdens de plechtigheid bij het ministerie van Defensie in Berlijn dat het leger niet eerder zo’n lange of gevaarlijke internationale missie heeft uitgevoerd.

De missie van de Bundeswehr, zoals het Duitse leger heet, kwam op 29 juni ten einde. In totaal dienden meer dan 150.000 Duitsers in Afghanistan. Duitsland en andere landen trokken hun troepen terug uit Afghanistan nadat de Amerikanen daar afspraken over hadden gemaakt met de Taliban. Die moslimextremisten grepen vervolgens de macht en dat leidde in augustus tot een chaotische evacuatie van westerse burgers uit hoofdstad Kabul.

Volgens minister Annegret Kramp-Karrenbauer van Defensie kan de krijgsmacht trots zijn op de missie in Afghanistan. Ze zei in het bijzijn van prominenten als bondskanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier dat het leger de opdracht van het parlement heeft uitgevoerd. De minister merkte ook op dat er twintig jaar lang voor het Westen geen terreurdreiging was vanuit Afghanistan.

Kramp-Karrenbauer waarschuwde evenwel dat mensen realistisch moeten zijn over wat bereikt kan worden tijdens militaire missies in het buitenland. Het ambitieniveau was volgens haar hoger dan wat het leger kon bereiken. Met de inzet van militairen kon volgens haar geen economie of een goed functionerende democratie worden opgebouwd.

De minister benoemde ook de snelle machtsovername door de Taliban nadat westerse troepen waren vertrokken. Ze beklemtoonde dat het Afghaanse leger goed was getraind. ‘Maar een leger moet weten waar het voor vecht.’