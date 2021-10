Viroloog Koopmans adviseert WHO over ziekmakers van de toekomst

Viroloog Marion Koopmans gaat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties adviseren over nieuwe virussen die een gevaar voor de volksgezondheid zouden kunnen worden. Ze maakt deel uit van een adviescommissie die moet onderzoeken waar het coronavirussen en andere ziekmakers vandaan komen.

‘Het hoort bij de natuur dat er nieuwe virussen opkomen die epidemieën en pandemieën kunnen veroorzaken. Het huidige coronavirus, SARS-CoV-2, is het nieuwste virus, maar zal niet het laatste zijn’, zegt de topman van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Volgens de Ethiopiër is het ‘essentieel voor het voorkomen van toekomstige uitbraken dat we begrijpen waar nieuwe ziekmakers vandaan komen.’

De Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens bestaat naast Koopmans uit nog 25 leden. Onder hen is de bekende Duitse viroloog Christian Drosten.

Koopmans maakte eerder dit jaar deel uit van een WHO-team dat onderzoek deed naar de oorsprong van het coronavirus. Daarvoor gingen ze onder meer naar de Chinese stad Wuhan, waar de eerste grote uitbraak was. De onderzoekers trokken geen harde conclusies. Het meest waarschijnlijke scenario volgens hen is dat het coronavirus van een vleermuis naar een ander dier is overgegaan, en daarna is overgesprongen naar de mens. Ze sloten vrijwel uit dat het virus uit een laboratorium is gelekt. Toch bleven er vraagtekens rond de onderzoekers hangen, bijvoorbeeld over de vraag of ze vrijuit konden werken in China.