NVJ en AD willen uitleg van politie over aanhouding journalisten

Journalistenvakbond NVJ en het AD willen een gesprek met de politie naar aanleiding van de aanhouding woensdag in Den Haag van twee journalisten die verslag deden van een onaangekondigd protest van milieuactivisten van Extinction Rebellion. De vakbond noemt die aanhouding onterecht.

Behalve AD-verslaggever Hans Nijenhuis werd ook fotojournalist Marco de Swart aangehouden bij de verslaggeving van een protest van de activisten van Extinction Rebellion. Na ongeveer een uur zijn de twee op vrije voeten gesteld.

Volgens de NVJ was het voor de politie al snel duidelijk dat de twee journalisten waren. ‘De twee zijn belemmerd tijdens de uitoefening van hun werk en hadden nooit mee moeten worden genomen naar het politiebureau. Wij weten van De Swart zeker dat hij beschikt over de juiste perskaart en hij daarom ongehinderd zijn werk zou moeten kunnen doen’, zegt een woordvoerster van de NVJ.

Hoofdredacteur Rennie Rijpma van het AD bevestigt dat ook Nijenhuis de politie zijn perskaart getoond heeft. Ze wil graag uitleg van de politie waarom beide journalisten mee moesten naar het bureau. ‘Ik snap dat er enige verwarring is als journalisten met activisten meereizen, maar het was bij aanhouding al snel duidelijk dat ze geen demonstranten maar verslaggevers waren. Ik wil van de politie weten waarom ze alsnog mee moesten naar het bureau en daarnaast hun apparatuur zoals telefoon en camera moesten inleveren. De politie maakte ze het werken onterecht onmogelijk,’ zegt Rijpma.

Maandag werd verslaggever Mac van Dinther van de Volkskrant ook al door de politie aangehouden bij een protest van Extinction Rebellion. Hij werd vier uur vastgehouden en verdacht van het beledigen van een agent. Dat zou gebeurd zijn nadat hij door de politie aan de kant was geduwd en was verzocht afstand te nemen bij de actie in Den Haag.