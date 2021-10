Brussel wil einde aan olie- en gaswinning op Noordpool

De Europese Commissie wil een einde aan de winning van fossiele brandstoffen in het Arctische gebied. Ze gaat ‘politieke druk uitoefenen’ voor een verbod op nieuwe boringen op de Noordpool. In de aanloop van de klimaatconferentie in Glasgow volgende maand roept Brussel op om ‘olie, kolen en gas in de grond te laten’.