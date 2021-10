Delta Air Lines voor het eerst sinds corona weer winstgevend

Delta Air Lines heeft voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer een kwartaal winstgevend afgesloten, na correctie voor de overheidssteun die de onderneming ontving. Dat is een opsteker voor de Amerikaanse partner van Air France-KLM. Wel waarschuwt de luchtvaartmaatschappij voor de flink gestegen brandstofprijzen. Daardoor zijn de zwarte cijfers mogelijk van korte duur en kan er bij de volgende kwartaalcijfers weer een verlies in de boeken gaan.

Delta profiteerde er de afgelopen periode van dat de vraag naar vliegtickets weer op gang kwam terwijl in veel landen de coronamaatregelen en reisbeperkingen werden versoepeld. De nettowinst over het derde kwartaal kwam, exclusief 1,3 miljard dollar aan overheidssteun, uit op 194 miljoen dollar. Dat is omgerekend ongeveer 168 miljoen euro en meer dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Het gaat om de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die de boeken opent over het afgelopen kwartaal. De cijfers lijken bemoedigend, maar de hoop in de branche blijft vooral gevestigd op de aankondiging van de Amerikaanse overheid dat volledig gevaccineerde reizigers uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanaf begin november weer welkom zijn in de Verenigde Staten. Dat zal de vraag naar vliegtickets waarschijnlijk doen toenemen.

Delta-topman Ed Bastian heeft in een toelichting wel gezegd dat de gestegen energieprijzen de brandstofkosten omhoog duwen. ‘Dat zal een beperking zijn voor ons vermogen om winst te maken’, gaf hij aan. Bij deze huidige prijsniveaus lijkt het er volgens Bastian op dat Delta in het lopende kwartaal een ‘bescheiden verlies’ zal draaien.