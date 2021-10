Rusland wil uiterlijk in 2060 klimaatneutraal zijn. Dat maakte de Russische president Vladimir Poetin bekend in aanloop naar de grote internationale klimaattop COP26 in Glasgow. ‘Rusland zal in de praktijk streven naar een economie die CO2-neutraal is’, zei Poetin op een bijeenkomst in Moskou. ‘Daar hebben we ook een doelstelling voor: niet later dan 2060.’