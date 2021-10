Parlementaire commissie onderzoekt corruptieschandaal Kurz

De commissie kan beslag leggen op documenten en getuigen onder ede verhoren. Deze commissie kan worden ingesteld zonder de steun van de twee regerende partijen, maar volgens oppositielid Kai Jan Krainer kan de ÖVP de zaak wel vertragen worden waardoor de eerste zitting pas volgend jaar plaatsvindt.

Het voormalig hoofd van de regering en negen anderen worden ervan beschuldigd overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in het voordeel van Kurz. ‘Wat we nu weten is mogelijk het topje van de ijsberg’, aldus Krainer van de sociaaldemocraten tijdens een persconferentie met de twee andere oppositiepartijen.

Kurz ontkent alle beschuldigingen. Hoewel de 35-jarige politicus geen bondskanselier meer is, blijft hij de leider van zijn partij en heeft hij nog steeds invloed op het regeringsbeleid. De coalitie tussen de ÖVP en de Groenen houdt stand nu Kurz is opgevolgd door partijgenoot Alexander Schallenberg. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken maakte kort na zijn promotie bekend nauw te gaan samenwerken met Kurz.