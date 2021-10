Vliegveld Bali open voor sommige toeristen, 5 dagen quarantaine

Het vliegveld van Bali ontvangt vanaf donderdag na maanden weer internationale vluchten. Na aankomst in Indonesië is vijf dagen quarantaine verplicht, drie dagen minder dan voorheen. Inwoners van achttien landen zijn welkom, maar welke dat zijn is niet bekendgemaakt.

Het bij toeristen zeer populaire eiland was maanden dicht voor buitenlandse reizigers vanwege de coronapandemie, maar het aantal besmettingen in Indonesië is de afgelopen weken gestaag gedaald. De chef toerisme van Bali verwacht de komende dagen geen grote stroom toeristen. ‘De timing is te abrupt’, zei hij volgens de Bali Post. ‘Misschien dat we in november meer toeristen zien komen.’

Buitenlanders uit de achttien landen, waarvan allen bekend is dat Singapore er niet bij hoort, kunnen weer als vanouds een toeristenvisum voor Indonesië aanvragen, volgens de regering een stap gericht op nationaal economisch herstel.