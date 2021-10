PAP: invloedrijke vicepremier Kaczynski van Polen doet stap terug

De onthulling dat de 72-jarige Kaczynski zou willen stoppen als vicepremier komt op een gevoelig moment. Een recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof heeft de toch al gespannen relatie met de Europese Unie onder nog grotere druk gezet. De rechters oordeelden dat het Poolse recht soms zwaarder weegt dan het Europees recht. Andere EU-landen reageerden daar geschrokken op.

Polen ligt al jaren met het dagelijks bestuur van de EU overhoop over hervormingen in het land die volgens Brussel de democratie en rechtsstaat ondermijnen. De PiS-partij van Kaczynski gaat nog steeds aan kop in de peilingen, maar er zijn ook veel Polen die het conflict met Brussel met groeiende bezorgdheid volgen. Er gingen afgelopen weekend meer dan honderdduizend mensen de straat op om steun uit te spreken voor het EU-lidmaatschap van hun land.

PiS heeft nog niet bevestigd dat de vicepremier in 2022 een stap terug doet. Kaczynski geldt al jaren als een centrale figuur in de Poolse politiek. Hij was minister-president in 2006 en 2007 en gaat momenteel als vicepremier onder meer over defensie en de staatsveiligheid. Zijn tweelingbroer Lech was jarenlang president, maar kwam in 2010 om het leven bij een vliegtuigongeluk.