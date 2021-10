Doden door overstromingen en aardverschuivingen op Filipijnen

Het natuurgeweld is veroorzaakt door de tropische storm Kompasu. Deze heeft de Filipijnen nu verlaten en trekt richting China, waar het woensdag naar verwachting aan land komt op het eiland Hainan. Kompasu heeft windsnelheden tot 100 kilometer per uur met pieken tot wel 125 kilometer per uur.

De weerdienst waarschuwt dat de zwaarst getroffen gebieden nog steeds te maken kunnen krijgen met aardverschuivingen en plotselinge overstromingen. Dat komt door de grote hoeveelheid regen die is gevallen en nog steeds in de grond zit. Door de regen kwamen onder meer snelwegen en bruggen onder water te staan.