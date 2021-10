Nikkei lager na handelscijfers China, Hongkong dicht door tyfoon

De aandelenbeurs in Tokio is woensdag licht lager gesloten. Beleggers verwerkten de handelscijfers uit China, die een gemengd beeld lieten zien. De import van de op een na grootste economie ter wereld viel lager uit dan verwacht, terwijl de export harder groeide dan voorzien. In Hongkong bleef de beurs gesloten vanwege de zware weersomstandigheden in de stad door tyfoon Kompasu.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,3 procent in de min op 28.140,28 punten. Japanse chipbedrijven als Screen Holdings (min 2,6 procent) stonden onder druk in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse chipsector. J. Front Retailing dikte 9 procent aan. Het Japanse warenhuis boekte afgelopen kwartaal weer winst na twee verlieskwartalen op rij. Nippon Paint zakte 7 procent. De verfproducent verlaagde zijn winstprognose vanwege hogere materiaalkosten en tegenvallende verkopen aan autofabrikanten, die hun productie verlagen vanwege het wereldwijde chiptekort.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent hoger. Uit cijfers van de Chinese douane bleek dat de invoer van het land in september met 17,6 procent is gestegen. In augustus nam de import nog met dik 33 procent toe. Economen gepolst door persbureau Reuters hadden gerekend op een toename van 20 procent. De export steeg met 28,1 procent, terwijl economen uitgingen van een groei van 21 procent. Het Chinese handelsoverschot nam daardoor sterker dan verwacht toe.

De Chinese kolenproducenten Hengyuan Coal, Tianan Coal en Huolinhe Coal kelderden rond 10 procent na berichten dat de Chinese overheid maatregelen neemt om de productie van steenkolen te stimuleren en de prijzen te drukken. China, ‘s werelds grootste kolenverbruiker, kampt met een energiecrisis die wordt veroorzaakt door tekorten en hoge prijzen op de steenkoolmarkt. De kolenprijzen stegen woensdag tot nieuwe recordhoogten, mede door de recente overstromingen in de steenkolenrijke provincie Shanxi.