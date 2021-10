Toeleverancier apotheken voelt traag herstel zorg in Europa

Fagron, toeleverancier van apotheken en ziekenhuizen, voelt in Europa dat de vraag naar coronagerelateerde producten wegvalt. Tegelijkertijd herstellen de planbare zorg en doktersbezoeken nog maar traag. Daardoor daalde in deze regio de omzet in het derde kwartaal. Dat werd meer dan gecompenseerd door sterke groei in Latijns-Amerika en Noord-Amerika, meldt het in Rotterdam opgerichte bedrijf.

Aan het begin van de coronapandemie nam de vraag naar bijvoorbeeld handgels en mondkapjes die Fagron verkoopt nog hard toe. Maar meteen werd duidelijk dat het wegvallen van de reguliere zorg ook leidde tot minder vraag naar veel grondstoffen en medicijnen voor apotheken. Volgens Fagron laat het herstel van die planbare zorg op zich wachten in Europa.

De divisie die actief is in Europa, Israël en Zuid-Afrika kampte hierdoor met een daling van de opbrengsten van 7,8 procent tot 59 miljoen euro. Dat werd goedgemaakt door dubbelcijferige groei in Noord-Amerika en Latijns-Amerika. In die laatste markt is het beursgenoteerde bedrijf vooral actief als leverancier voor bereidingsapotheken, die tijdens de coronacrisis grotendeels open konden blijven. De totale omzet bedroeg in het derde kwartaal 142,4 miljoen euro, 5,4 procent meer dan een jaar eerder.