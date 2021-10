Aantal coronadoden op Sint-Maarten in tien weken verdubbeld

Op Sint-Maarten is dinsdag opnieuw een coronapatiënt overleden, waardoor het totale dodental door corona uitkomt op zeventig. De helft daarvan overleed sinds 7 augustus. Dat betekent dat in de afgelopen tien weken net zoveel mensen zijn overleden als in de ongeveer anderhalf jaar daarvoor. Er liggen nog zes coronapatiënten in het ziekenhuis.