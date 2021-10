Festival Cinekid op ruim 30 plekken in het land

Het kinderfilm- en mediafestival Cinekid speelt zich dit jaar af op ruim dertig locaties in het land. De hoofdlocatie, Pathé Amsterdam Noord, is nieuw dit jaar. Hier vind je onder meer het MediaLab, een 1200 vierkante meter grote digitale speeltuin met interactieve kunstinstallaties, games, apps en workshops.

Op het programma van de 35e editie, die woensdag begint en duurt tot en met 31 oktober, staan meer dan vijftig lange en 120 korte films. Het festival opent met de wereldpremière van de Nederlandse sciencefictionfilm Captain Nova van regisseur Maurice Trouwborst. Ook zijn de nieuwste tv-producties te zien voor de jeugd op Cinekid.

Tijdens het festival worden prijzen uitgereikt op het gebied van film, televisie en nieuwe media voor de jeugd; de Cinekid Leeuwen. Twee Nederlandse producties, Captain Nova en Mijn vader is een saucisse, maken kans op de prijs voor zowel Beste Kinderfilm als Beste Nederlandse Kinderfilm.

Het jaarlijkse evenement voor kinderen van 3 tot 14 jaar, volgens de organisatie het grootste kindermediafestival ter wereld, is altijd tijdens de herfstvakantie. Behalve in Amsterdam zijn er ook films en activiteiten in onder meer Alkmaar, Dordrecht, Utrecht, Drachten, Enschede, Maastricht en Zwolle.