Netflix: Squid Game succesvolste serielancering ooit

De Koreaanse serie Squid Game heeft wereldwijd 111 miljoen abonnees bereikt en is daarmee volgens Netflix de show die het beste ooit scoorde in de eerste vier weken op het streamingplatform. Dat record stond eerder op naam van Bridgerton, dat in de eerste vier weken 82 miljoen keer werd aangeklikt. Squid Game is ook de eerste Netflix-serie die meer dan 100 miljoen kijkers haalde in de eerste vier weken.