Amerikaanse toezichthouder keurt e-sigaretten voor het eerst goed

Er zijn al verschillende e-sigaretten en vape-producten op de markt in de VS, waaronder het populaire Juul, maar alle aanbieders van deze nieuwe tabaksproducten moesten voor 9 september 2020 een officiële aanvraag indienen bij de FDA voor een blijvende marktlicentie. RJ Reynolds is nu het eerste bedrijf dat zo’n licentie krijgt. Andere producten, zoals de e-sigaret van het populaire Juul, zouden kunnen volgen.

Volgens de FDA blijkt uit de beschikbare data dat het gezondheidsvoordeel van rokers die naar een minder schadelijk product als de Vuse overstappen zwaarder weegt dan het risico dat jongeren de Vuse in grote mate gaan gebruiken. Uit een recente enquête van de FDA blijkt dat 10 procent van de Amerikaanse middelbare scholieren die e-sigaretten gebruikt voor de Vuse kiest, maar dat hun voorkeur sterk uitgaat naar e-vloeistoffen met smaakjes.

De FDA wijst erop dat het de Vuse en drie vloeistoffen met tabakssmaak heeft goedgekeurd, maar dat het tien andere vloeistoffen met smaakjes van RJ Reynolds heeft afgewezen.