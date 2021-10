IBM en American Airlines negeren verbod Texas op vaccinatieplicht

Techbedrijf IBM, American Airlines en Southwest Airlines hebben dinsdag (lokale tijd) aangekondigd zich te houden aan de door president Joe Biden ingestelde verplichting om medewerkers in te enten tegen Covid-19. Met die beslissing negeren ze een maandag uitgevaardigd decreet van gouverneur Greg Abbott van Texas. Daarin staat dat geen enkele instantie een vaccinatieplicht kan eisen van haar klanten of personeel. De drie bedrijven behoren tot de grootste werkgevers in de staat.

‘IBM heeft contracten met de federale overheid en moet voldoen aan de federale vereisten, waardoor werknemers uiterlijk op 8 december volledig moeten zijn gevaccineerd tegen Covid-19’, zei een woordvoerder van het in New York gevestigde bedrijf. ‘We zullen doorgaan met het beschermen van de gezondheid en veiligheid van IBM-medewerkers en -klanten.’

Volgens de lokale kamer van koophandel werken alleen al in Austin meer dan 6000 mensen bij IBM. American en Southwest Airlines hebben nog meer werknemers in de staat. Bovendien staan hun hoofdkantoren in Texas, respectievelijk in Fort Worth en Dallas. Beide luchtvaartmaatschappijen hebben contracten met de federale overheid.

‘Wij geloven dat de federale vaccinatieplicht voorrang krijgt boven tegenstrijdige wetten op staatsniveau’, verklaarde American Airlines over het verbod in Texas. Southwest Airlines liet zich in vergelijkbare termen uit: ‘Er wordt van ons verwacht dat we voldoen aan het decreet van de president.’

Biden verplichtte in september alle bedrijven met contracten met de federale overheid om hun personeel te dwingen een vaccin te laten nemen voor 8 december. Volgens Abbott gaat de overheidsbemoeienis van de regering-Biden daarmee te ver en zijn veel particuliere ondernemingen hiervan de dupe. De Republikeinse gouverneur heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de drie bedrijven.

Ook Facebook en Google-moeder Alphabet hebben veel personeel in Texas. Beide techgiganten eisen van hun werknemers dat ze gevaccineerd zijn als ze terug naar kantoor willen.