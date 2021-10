Beurzen New York sluiten licht in de min

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine koersverliezen gesloten. Beleggers op Wall Street deden het even voorzichtig aan in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen dat deze week gaat beginnen met resultaten van onder meer de grote banken in de Verenigde Staten. Ook komen woensdag belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 34.378,34 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,2 procent tot 4350,65 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 14.465,92 punten.

De grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase maakt woensdag cijfers over de afgelopen periode bekend, waarmee het cijferseizoen in New York wordt afgetrapt. Ook de andere grote banken in de VS openen deze week de boeken. De belangstelling gaat onder meer uit naar de verwachtingen voor de komende tijd.

Inflatie

De inflatie speelt een belangrijke rol bij het beleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS. De laatste tijd loopt de inflatie hard op, vooral vanwege de sterk stijgende energieprijzen. De Fed kan mogelijk sneller zijn steunprogramma’s voor de economie kan gaan afbouwen om de hoge inflatie te beteugelen. De Fed heeft al aangekondigd dit jaar te willen beginnen met de afbouw van zijn maandelijkse opkoopprogramma van obligaties.

Bij de bedrijven stond Tesla (plus 1,7 procent) in de aandacht. De fabrikant van elektrische auto’s zag zijn leveringen van in China gemaakte wagens in september voor de tweede maand op rij toenemen.

General Motors

General Motors (GM) werd 1,5 procent hoger gezet. Het autoconcern maakte met het Zuid-Koreaanse LG Electronics afspraken over het terugvorderen van 1,9 miljard dollar aan kosten rond een terugroepactie van de accu van de Chevrolet Bolt. Die batterij kon zomaar in brand vliegen, waardoor GM meer dan 140.000 Bolts moest terugroepen naar de garage om de accu te vervangen.

De Duitse biotechnoloog CureVac, die ook een notering heeft op Wall Street, ging 4,6 procent onderuit. CureVac stopt met de ontwikkeling van een coronavaccin.

De euro was 1,1529 dollar waard, tegen 1,1533 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie was vrijwel onveranderd op 80,52 dollar en Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 83,26 dollar per vat.