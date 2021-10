Gabby Petito blijkt gewurgd, partner nog altijd zoek

De 22-jarige Amerikaanse Gabby Petito, van wie de vermissing groot nieuws was in de Verenigde Staten en elders, blijkt te zijn gewurgd. Haar lichaam werd bijna een maand geleden gevonden in de Amerikaanse staat Wyoming. Ze is drie of vier weken daarvoor vermoord, aldus een lijkschouwer. Ondertussen is haar vriend al een maand spoorloos.