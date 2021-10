De politie heeft drie mensen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij dinsdagavond in Bergen op Zoom. Een persoon raakte door het schietincident zwaargewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Er zou geschoten zijn in de Wouwsestraatweg en de Jan Dercksstraat. Twee personen zijn aangehouden in een horecagelegenheid in de Wouwsestraatweg. De politie meldde niet op welke plek de derde verdachte is opgepakt.