Financieel directeur verzekeraar ASR gaat naar NN Group

Financieel directeur Annemiek van Melick van verzekeraar ASR gaat overstappen naar branchegenoot NN Group, waar zij diezelfde functie zal gaan vervullen. Van Melick stopt met onmiddellijke ingang bij ASR en wordt in juli volgend jaar financieel bestuurder van NN.

Van Melick kwam in februari 2020 bij ASR werken. Daarvoor was ze financieel directeur bij de Volksbank. Bij NN zal ze het stokje overnemen van Delfin Rueda die sinds 2014 daar financieel eindverantwoordelijke is. De benoeming van Van Melick moet wel worden goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB).