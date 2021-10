Moederbedrijf Louis Vuitton blijft meer luxe tassen verkopen

De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 20 procent vergeleken met een jaar eerder, tot 15,5 miljard euro. Over de eerste negen maanden van dit jaar klom de verkoop met 40 procent naar 44,2 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar werd LVMH nog flink geraakt door de coronacrisis. De omzet ligt inmiddels ruim hoger dan in 2019, dus voor de uitbraak van de pandemie. Met name in de Verenigde Staten en Azië stijgt de verkoop sterk.

LVMH is ook het moederbedrijf van horlogemerk Bulgari en champagne van Moët & Chandon. Het bedrijf is verder actief met bijvoorbeeld parfum, cosmetica, cognac en juwelen.