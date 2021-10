OMT: prognoses corona voor herfst en winter slechter dan gedacht

De prognoses voor hoe corona zich de komende herfst- en wintermaanden verder ontwikkelt, zijn slechter dan eerder gemodelleerd. Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in een advies aan de regering. Volgens het OMT is er "een grotere mate van onzekerheid, waarbij ook een forse toename van ziekenhuis- en ic-opnames niet uitgesloten is". Daarom adviseren de experts ook om nu niet al verder te gaan versoepelen.