Meer dan 500 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag gestegen tot 512. Dat zijn er 15 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het hoogste aantal sinds 23 september.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, toe met 15 tot 374. Op de ic’s liggen 138 coronapatiënten, evenveel als maandag.

In de afgelopen 24 uur kwamen er op de verpleegafdelingen 59 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 10 mensen binnengebracht.

Het LCPS verwacht dat de ziekenhuisbezetting van coronapatiënten deze week gaat stijgen. Eerder ging de ziekenhuisorganisatie uit van een stabilisatie. Het LCPS is maandag gestopt met het spreiden van coronapatiënten over verschillende ziekenhuizen in het land om de druk op de zorg te verlagen. Volgens de organisatie was dat met de huidige cijfers, die nog altijd relatief laag zijn, niet meer nodig.