Tweede Kamer steunt harde lijn tegen Polen

De Tweede Kamer steunt een harde lijn tegen Polen nadat het Constitutionele Hof daar had bepaald dat het nationaal recht in sommige gevallen boven het Europees recht gaat. Daarmee wordt ingegaan tegen het fundament van de Europese Unie, zei Roelien Kamminga van de VVD.

Het liberale Kamerlid steunt net als andere partijen financiële sancties tegen de Poolse regering. Er moet geen geld van het coronaherstelfonds naar Warschau gaan, vindt Kamminga. Het demissionaire kabinet heeft ook al gezegd voorstander te zijn van financiële sancties.

De Europese Commissie moet volgens Tom van der Lee (GroenLinks) in deze zaak ‘zo hard mogelijk optreden’. Ook het CDA wil snel actie. ‘Als je deel uitmaakt van een club houd je je aan de regels van die club’, verklaarde Mustafa Amhaouch. De CDA’er wil dat demissionair premier Mark Rutte het voortouw neemt in de EU in de strijd tegen Polen. ‘Wie gaat Polen eindelijk tot de orde roepen’, wilde Tunahan Kuzu (Denk) weten.

Hervorming van de Unie

Europa-kritische partijen zien het anders. Volgens Jasper van Dijk (SP) moet de EU nadenken over een hervorming van de Unie waarbij meer ruimte komt voor lidstaten. Derk Jan Eppink van JA21 wees erop dat er meer landen zijn die hun eigen grondwet toetsen aan de EU-regels.

Afgelopen zondag gingen tienduizenden Polen de straat op om te demonstreren tegen de uitspraak van het Constitutionele Hof. De conservatieve regering van het land heeft al langer ruzie met Brussel. Onder meer over zogenoemde ‘lhbt-vrije zones’ en de aantasting van de onafhankelijke rechtspraak.

De Tweede Kamer debatteert met Rutte over de EU-top van volgende week donderdag en vrijdag.