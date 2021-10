Kleine verliezen op aandelenbeurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met rode cijfers gesloten. Beleggers waren wat voorzichtig in aanloop naar het begin van het kwartaalcijferseizoen op Wall Street later deze week. Ook was er vrees dat centrale banken sneller hun steunmaatregelen voor de economie kunnen gaan afbouwen om de oplopende inflatie door de sterk stijgende energieprijzen te beteugelen. In de AEX-index in Amsterdam was supermarktconcern Ahold Delhaize de grootste daler vanwege een adviesverlaging.

De AEX eindigde met een min van 0,3 procent op 771,47 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 1053,92 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,4 procent in.

Ahold Delhaize was hekkensluiter bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 2 procent. Het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern werd door zakenbank Goldman Sachs van de kooplijst gehaald. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, die woensdag met omzetcijfers over het afgelopen kwartaal komt, stond bij de koplopers met een plus van 1,8 procent.

Fagron

Toeleverancier aan apotheken Fagron, die woensdag ook cijfers publiceert, klom 2,5 procent in de MidKap dankzij een koopadvies van KBC Securities. Op de lokale markt zakte Fastned 4,7 procent. De uitbater van snellaadstations zag de omzet in het derde kwartaal bijna verdubbelen. De vraag naar opladen wordt volgens het bedrijf echter nog wel beïnvloed door het coronavirus doordat nog steeds veel mensen thuiswerken. Het opladen van elektrische auto’s wordt waarschijnlijk ook duurder nu de stroomkosten stijgen.

In Londen daalde easyJet 3,5 procent. De Britse budgetmaatschappij leed in het afgelopen gebroken boekjaar een fors verlies, maar merkt wel dat het herstel uit de coronacrisis is ingezet. GlaxoSmithKline (GSK) werd 1,2 procent hoger gezet in Londen, na berichten dat de tak voor consumentenmiddelen van de farmaceut de interesse heeft van diverse investeringsmaatschappijen. De divisie zou een waarde hebben van omgerekend 47 miljard euro.

CureVac

In Frankfurt kelderde biotechnoloog CureVac bijna 10 procent door de aankondiging dat wordt gestopt met de ontwikkeling van een coronavaccin.

De euro was 1,1533 dollar waard, tegen 1,1573 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 80,62 dollar, maar Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 83,43 dollar per vat.