Taliban vragen om vrijgave fondsen bij eerste overleg met VS

De Verenigde Staten hebben zaterdag voor het eerst sinds de terugtrekking uit Afghanistan in persoon overleg gevoerd met een delegatie van de Taliban, de huidige machthebbers. Die vroegen om de vrijgave van Afghaanse tegoeden, zei minister van Buitenlandse Zaken Amir Khan Muttaqi volgens Afghaanse media. Na de machtsovername in augustus werd ongeveer 9 miljard dollar aan banktegoeden in het buitenland bevroren.

De bewindsman benadrukte dat niemand zou profiteren van pogingen de huidige regering te verzwakken. De Taliban herhaalden verder de roep om meer humanitaire hulp. De Amerikanen zegden volgens de Afghaanse minister meer hulp toe rond coronavaccins. De VS hebben nog geen commentaar geleverd op de eerste overlegronde.

Washington had eerder gezegd dat de gesprekken niet gaan over het erkennen of legitimeren van de Taliban. Het belangrijkste is de veilige doorgang van Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zoekt ook een garantie van de Taliban dat ze terroristen verhinderen Afghanistan te gebruiken om de veiligheid van de VS of hun bondgenoten te bedreigen.

De laatste Amerikaanse troepen hebben Afghanistan eind augustus verlaten. Dit betekende het einde van de internationale militaire missie in het land na bijna twee decennia.