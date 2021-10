470 coronapatiënten verblijven in ziekenhuizen

In de ziekenhuizen bevinden zich zaterdag in totaal 470 coronapatiënten. Momenteel behandelen intensive cares 127 mensen met Covid-19. Op de verpleegafdelingen liggen 343 patiënten met de longaandoening, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vrijdag lagen er in totaal 469 mensen in de ziekenhuizen met Covid-19.