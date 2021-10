China zet minen van crypto’s op ‘zwarte lijst’ industrieën

China heeft het zogeheten minen van cryptomunten toegevoegd aan een ontwerplijst van industrieën waarvoor investeringsbeperkingen of verboden gelden. Het aantal sectoren dat op de lijst staat is wel afgenomen, zo valt uit het onlangs gepubliceerde document op te maken. Op de lijst staan sectoren en industrieën die zowel voor Chinese als buitenlandse investeerders verboden zijn.

Beijing heeft eerder dit jaar de handel in en het delven van cryptomunten verboden. Volgens China zijn de tokens een gevaar voor de financiële stabiliteit en worden ze vaak gebruikt voor criminele activiteiten. Ook het hoge energieverbruik door het minen is een bron van zorg voor de Chinese autoriteiten, zeker nu het winterseizoen eraan komt. De overheid heeft grote banken en betalingsdienstverleners eerder verboden actief te zijn met de handel in digitale munten en diensten voor transacties met crypto’s. Veel miners zouden China inmiddels zijn ontvlucht.

China heeft ook de controle op het publieke debat verscherpt, door hard op te treden tegen onder andere de showbusiness. Die wordt verweten de samenleving te ‘vervuilen’. Webbrowsers is daarnaast gevraagd om een einde te maken aan het verspreiden van geruchten, het gebruik van sensatiebeluste koppen en het publiceren van inhoud die de kernwaarden van het socialisme schendt.

Verder worden investeringen van ‘niet-openbaar’ kapitaal in diverse uitgeefactiviteiten een halt toegeroepen. Dan gaat het onder andere om live-uitzendingen, omroepactiviteiten en de uitgifte van nieuwsberichten. Volgens Beijing mag niet-publiek kapitaal niet betrokken zijn bij de verspreiding van nieuws dat door buitenlandse instanties is vrijgegeven.

De ontwerplijst voor 2021 van sectoren waarin investeringen beperkt of verboden zijn, is teruggebracht tot 117, aldus de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Vorig jaar stonden er 123 sectoren op de lijst.