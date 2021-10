Nederlanders hoeven straks niet meer in quarantaine in Singapore

Nederlanders die naar Singapore afreizen hoeven vanaf 19 oktober niet meer in quarantaine. De stadstaat maakte bekend dat het zijn plannen om de maatregelen voor gevaccineerde reizigers af te bouwen doorzet, ondanks de strijd tegen een oplaaiend coronavirus. Nu nog moeten Nederlanders die in Singapore aankomen 7 tot 10 dagen in quarantaine

Naast Nederlanders gelden de soepelere regels straks ook voor gevaccineerde Amerikanen, Britten, Italianen, Denen, Canadezen, Fransen en Spanjaarden. Voor Zuid-Koreanen geldt de versoepeling vanaf 15 november, aldus de regering. Het aantal verplichte coronatests zal ook worden teruggebracht van vier naar twee, waardoor de kosten en het ongemak volgens de autoriteiten kunnen worden beperkt.

De maatregel is een belangrijke stap in de heropening van Singapore. De stadstaat nam eerder afstand van de ‘Covid Zero’-aanpak die nog steeds wordt gevolgd door andere landen zoals het andere belangrijke financiële centrum in Azië, Hongkong.

De aankondiging volgt op het moment dat het coronavirus in Singapore hard om zich heen grijpt. De afgelopen dagen werden steevast meer dan 3000 nieuwe besmettingen per dag gemeld. Toch zet Singapore de versoepelingen door. De regering vertrouwt op de hoge vaccinatiegraad. Bijna 85 procent van de mensen is volledig ingeënt. Daarnaast zijn de klachten bij de meeste van de infecties mild.

Volgens de Singaporese minister van Vervoer zal het land in eerste instantie dagelijks maximaal 2500 reizigers uit de negen landen verwelkomen. Hij zei ook dat de landen die het betreft in de top 20 staan van belangrijkste handelspartners van Singapore. Volgens de minister is het belangrijk dat er weer snel contact wordt opgenomen.