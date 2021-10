Nissan steekt ruim miljard euro in verduurzamen fabrieken

Als onderdeel van het ‘Intelligent Factory Initiative’ heeft Nissan de voorbije jaren al honderden miljoenen gestoken in het installeren van geavanceerde apparatuur in de Tochigi-fabriek ten noorden van Tokio. Die apparatuur werd vrijdag onthuld. Andere fabrieken in Japan en de Verenigde Staten zullen snel volgen, zei Nissan-bestuurder Hideyuki Sakamoto in een interview. Voor het verduurzamen van de fabrieken trekt Nissan zeven jaar uit. Doel is volgens de bestuurder om de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 41 procent te hebben verminderd ten opzichte van 2019.

Nissan kondigde in 2019 voor het eerst aan dat het zou beginnen met het installeren van geavanceerde technologieën en apparatuur in de Tochigi-fabriek. De locatie produceert jaarlijks ongeveer 250.000 voertuigen, waaronder verschillende modellen van het merk Infiniti. De vernieuwde Nissan-fabriek in Tochigi dient als blauwdruk voor de andere fabrieken van het concern.

Nissan start dit boekjaar in Tochigi ook met de productie van de elektrische Ariya. De elektrische crossover is een van de twaalf nieuwe modellen die Nissan op de markt wil brengen als onderdeel van het herstructureringsplan van de automaker. Volgens marktanalisten hangt er voor Nissan veel af van de prestatie van de Ariya, met het oog op de toekomst.