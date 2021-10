Situatie bij VDL na cyberaanval nog ongewijzigd, onderzoek loopt

De situatie bij industrieconcern VDL, dat slachtoffer is van een cyberaanval, is nog altijd ongewijzigd. Door de kraak zijn de onlinesystemen van het bedrijf sinds donderdag uitgeschakeld, wat de bedrijfsvoering raakt. Zo lag onder andere de productie van de autofabriek van VDL NedCar in Limburg de afgelopen dagen stil. Een woordvoerder van VDL kon nog niet inhoudelijk reageren op het onderzoek naar de aanval.

Alle 105 bedrijven die onder VDL vallen, hebben in meer of mindere mate last van de aanval. Zo is het voor medewerkers niet mogelijk om e-mails te sturen. Doordat veel processen verregaand zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd, raakt de aanval ook de productie. Offline-activiteiten kunnen wel doorgaan. VDL zei eerder te hopen dat de fabriek van VDL NedCar donderdag weer kan worden opgestart. Vanwege de chiptekorten was er voor maandag, dinsdag en woensdag geen productie gepland bij NedCar.

Voor VDL werken ruim 15.000 medewerkers in negentien landen. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.