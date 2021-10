Nobelprijswinnares Ressa draagt prijs op aan alle journalisten

‘Deze prijs is voor alle journalisten op de wereld’, zei Ressa zaterdag in een reactie. Ressa levert vaak openlijk kritiek op de Filipijnse president Rodrigo Duterte en deed verslag van de oorlog tegen drugs in het land. Daarbij vielen tienduizenden doden. Ressa werd in 2020 veroordeeld voor cybermisbruik. Volgens mensenrechtenorganisaties is ze veroordeeld vanwege haar kritiek op Duterte en zijn gewelddadige beleid.

De andere winnaar van de vredesprijs Moeratov droeg de award vrijdag op aan de krant waar hij hoofdredacteur is, Novaja Gazeta, en zijn collega’s. ‘Ik kan hier de eer niet voor opeisen, hij is van de krant.’ Moeratov en Novaja Gazeta zijn net als Ressa en haar nieuwswebsite Rappler kritisch op het regime in hun land. Het Nobelprijscomité prees hun ‘moedige strijd voor de vrijheid van meningsuiting’.