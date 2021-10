Marktanalisten: Gazprom verhoogt prijzen voor export aardgas

Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft volgens marktkenners zijn richtprijzen voor de export van aardgas voor dit jaar verhoogd. Verder is het bedrijf terughoudend wat betreft de gasvolumes die het naar Europa zou kunnen transporteren, nu de energiecrisis in Europa verergert.

Volgens de grootste gasleverancier van Europa is het eerst zaak dat de gasvoorraden in Rusland bijgevuld zijn, wat vermoedelijk eind oktober het geval is. Daarna pas zou het bedrijf naar een mogelijk verhoging van de export naar Europa kijken, schreven marktanalisten van Wood & Co en BCS Global Markets in afzonderlijke rapporten na een webinar met Gazprom-managers.

Gazprom verhoogde zijn verwachtingen voor de export van gas naar Turkije en Europa dit jaar naar een bandbreedte tussen de 295 en 330 dollar per 1000 kubieke meter, schreef Wood & Co in zijn rapport. Die lezing werd door de in Moskou gevestigde analisten van Sova Capital bevestigd. Beide firma’s zeggen ook dat Gazprom vasthoudt aan zijn voorzichtige ramingen wat betreft de gasleveringen aan Europa en Turkije. Gazprom houdt daarbij vast aan 183 miljard kubieke meter.

De energiecrisis die Europa teistert, als gevolg van een schaars aanbod dat uitgeput raakt door een aantrekkende vraag, dreigt het economisch herstel van de regio te belemmeren. De stijgende gasprijzen zadelen bedrijven en huishoudens op met fors hogere kosten. Ook jaagt het de inflatie de hoogte in. De Russische president Vladimir Poetin suggereerde afgelopen week dat de export van het land naar Europa dit jaar een record zou kunnen bereiken. Hij wilde geen precieze volumes noemen of een tijdsspanne over extra leveringen.

Het is overigens niet ongebruikelijk dat Gazprom voorzichtig is met het schetsen van leveringsvooruitzichten. De verkoop van gas is sterk afhankelijk van het weer, zowel in Rusland als daarbuiten. Het bedrijf zei de afgelopen dagen bij herhaling dat het al zijn contractuele verplichtingen nakomt. Ook streeft Gazprom ernaar de export waar mogelijk op te voeren.