Xi belooft vreedzame hereniging China en Taiwan

‘Taiwanees separatisme is het grootste obstakel voor eenwording van het moederland’, aldus Xi, die dit zei in een toespraak op de dag dat wordt gevierd dat de laatste keizer van China werd afgezet in 1911. ‘Een vreedzame hereniging is het beste voor alle Taiwanezen.’ Daarna zei Xi dat China zijn soevereiniteit zal verdedigen, zonder uit te leggen of hij daarmee geweld bedoelde.

Zondag is een feestdag in Taiwan, dan wordt gevierd dat in 1949 de Republiek van China werd gesticht. Dat is de officiële naam van Taiwan. De republiek werd gesticht door de gevluchte regering van China nadat de communisten in China de burgeroorlog wonnen. Taiwan wordt democratisch bestuurd.

Provoceren

De Taiwanese president liet kort na Xi’s uitspraken van zich horen. In een verklaring zei Tsai Ing-wen dat de toekomst van Taiwan toebehoort aan het volk. Het land wil niet onder de invloedssfeer van Beijing vallen. De Taiwanese Raad voor Chinese Zaken riep China op om te stoppen met provoceren, treiteren, verwoesten en indringen.

Taiwan noemde de militaire spanningen met China woensdag de ergste in veertig jaar tijd. Xi omschreef de onderlinge betrekkingen als ‘grimmig’.