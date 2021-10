Eerste overleg VS-Taliban sinds terugtrekking uit Afghanistan

‘De gesprekken gaan niet over het erkennen of legitimeren van de Taliban in Afghanistan’, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Het is eerder een voortzetting van de pragmatische besprekingen over kwesties van nationaal belang voor de VS. De belangrijkste prioriteit is de voortdurende veilige doorgang van Amerikaanse burgers, andere buitenlanders en Afghanen.’

De VS willen ook een toezegging van de Taliban om terroristen te verhinderen Afghanistan te gebruiken om de veiligheid van de Verenigde Staten of hun bondgenoten te bedreigen’, voegde hij eraan toe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte niet bekend wie er namens de VS afreizen voor de besprekingen.

De laatste Amerikaanse troepen hebben Afghanistan eind augustus verlaten. Dit betekende het einde van de internationale militaire missie in het land na bijna twee decennia.