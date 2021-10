Gazprom voorzichtig over verhogen gasexport naar Europa

Gazprom verwacht de export van aardgas naar Europa niet direct fors te verhogen, ondanks de extreem hard gestegen prijzen voor de brandstof. Dat maken analisten van de zakenbanken Wood & Co en BCS Global Markets op uit een onlinepresentatie die het Russische concern vrijdag gaf. In het webinar stelde Gazprom wel zijn ramingen voor de gemiddelde gasprijzen die het kan rekenen naar boven bij.

Gazprom is de belangrijkste leverancier van aardgas voor Europa, dat last heeft van relatief lage gasreserves en de wereldwijd sterk gestegen vraag naar gas. De gasproducent verwacht dit jaar nog altijd 183 miljard kubieke meter aan aardgas te exporteren naar Europa en Turkije, waarmee Gazprom bij zijn eerdere voorzichtige schattingen bleef. De eerste prioriteit van het concern, voor iets meer dan de helft in handen van de Russische staat, is om de gasreserves in het thuisland aan te vullen in de aanloop naar de winter.

Gazprom kon niet direct reageren. Conservatieve ramingen voor de gasexport zijn niet uitzonderlijk voor het bedrijf. Dat komt doordat de vraag naar gas sterk afhangt van weersomstandigheden, die ieder jaar kunnen verschillen.

Poetin

Toch zal de voorzichtigheid wrang voelen in Europese landen, waaronder Nederland. De vrees bestaat dat de sterk stijgende energieprijzen het economisch herstel van de coronacrisis in de weg zal zitten. Deze week stegen de gasprijzen opnieuw tot recordhoogtes, wat sommige bedrijven al noopt tot het afschalen van de productie. Daarnaast neemt een fiks hogere energierekening een hap uit de koopkracht van huishoudens.

Eerder deze week verklaarde de Russische president Vladimir Poetin nog dat zijn land de gasexport naar Europa dit jaar tot een recordomvang kan opvoeren. Daarop daalden de gasprijzen weer iets van hun piekniveau van ruim 160 euro per megawattuur. Poetin noemde echter geen precieze hoeveelheden en zei niet wanneer Rusland de gaskraan verder open zou kunnen draaien.