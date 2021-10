IJsland stopt met Moderna-prik wegens bijwerkingen

De IJslandse autoriteiten wijzen op het iets hogere risico op een ontsteking van de hartspier en het hartzakje bij Moderna. Daarnaast heeft het land voldoende andere vaccins op voorraad.

Ondertussen buigt de Europese medicijnwaakhond EMA zich over een Noorse studie naar de Moderna-bijwerkingen, waaruit naar voren kwam dat gevaccineerden in zeldzame gevallen te maken krijgen met een ontsteking van de hartspier en het hartzakje. Volgens de onderzoekers lopen mannen onder de 30 jaar een iets hoger risico dan anderen. Ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) zijn al opgenomen in de bijsluiter van Moderna.

Volgens bijwerkingencentrum Lareb zijn er in Nederland tot dusver tien meldingen binnengekomen van de zeldzame bijwerking. Het ging daarbij om mensen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.