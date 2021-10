Oxfam hekelt ‘beschamend’ internationaal akkoord over belastingen

De internationale hulporganisatie Oxfam heeft geen goed woord over voor het internationale belastingakkoord dat door enkele landen als ‘historisch’ wordt omschreven. Het afgesproken minimumtarief voor winstbelastingen van 15 procent kan door sommige rijke landen worden aangegrepen om de belastingen te verlagen, waarschuwt de organisatie. Daarnaast hekelt Oxfam een ‘complex web aan uitzonderingen’ waardoor technologieconcerns als Amazon grotendeels buiten schot van de belastingdiensten zouden blijven.

‘De deal van vandaag is een beschamende en gevaarlijke capitulatie voor lage belastingen in landen als Ierland. Het is een schijnvertoning die de door de pandemie verwoeste ontwikkelingslanden berooft van broodnodige inkomsten voor ziekenhuizen, leraren en betere banen’, verklaarde Susana Ruiz, die bij Oxfam onderzoek naar eerlijkere belastingen leidt.

Onder leiding van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) spraken 136 landen het minimumtarief voor vennootschapsbelastingen af . Daarnaast kwamen ze overeen dat grote, internationaal opererende bedrijven niet alleen belasting betalen in de landen waar ze gevestigd zijn, maar ook daar waar ze hun winsten behalen.

Oxfam noemt onder andere een overgangsperiode van tien jaar voor de invoering van het minimale belastingtarief een zwakke plek. Bovendien is 15 procent belasting op de winsten van multinationals veel te weinig volgens de hulporganisatie, die er op wijst dat een VN-panel onlangs vennootschapsbelastingen van 20 tot 30 procent adviseerde voor duurzame ontwikkeling.

Daarnaast zullen door het akkoord alleen de allerwinstgevendste bedrijven ook belasting moeten betalen buiten hun vestigingslanden, klaagt Oxfam. Dit onderdeel van de internationale belastinghervorming zal bovendien niet gelden voor de meeste financieel dienstverleners en zogeheten winningsindustrieën, waaronder de mijnbouw en olie- en gasindustrie.