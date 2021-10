Veel slachtoffers door aanslag op moskee in Kunduz

Een aanslag op een moskee in de Noord-Afghaanse stad Kunduz heeft circa vijftig mensen het leven gekost en minstens 140 anderen verwond. De terreurorganisatie Islamitische Staat claimt achter de aanslag te zitten. Het zou de zwaarste aanval zijn sinds de rivaliserende Taliban de macht in het land overnamen.

Volgens een woordvoerder van het Taliban-regime ging het om een zelfmoordaanslag in een sjiitische moskee tijdens de vrijdagse gebedsdiensten. In de provincie Kunduz zijn Nederlandse militairen actief geweest. De afgelopen weken waren er meerdere aanvallen, waarvan een aantal is geclaimd door IS.

De Taliban, net als IS van soennitische snit, hebben sinds ze de macht in augustus overnamen verscheidene operaties tegen IS uitgevoerd in de hoofdstad Kabul. Grofweg 20 procent van de Afghaanse bevolking hangt de sjiitische variant van de islam aan. Veel van hen behoren tot de Hazara, een etnische groep die al decennia in de verdrukking zit.