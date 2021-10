Coalitiecrisis in Oostenrijk: Groenen willen premier Kurz weg

De Groenen vinden dat Kurz moet worden vervangen door iemand anders van de ÖVP, maar daar voelen de conservatieven niets voor. Daarmee is de crisis geëscaleerd. De fractieleider van de linkse milieupartij, Sigrid Maurer, maakte vrijdag klip en klaar duidelijk dat Kurz niet meer kan aanblijven. De Groenen eisen van de ÖVP een persoon van ‘onberispelijk’ gedrag.

Eerder deze week begon de juniorpartner van de ÖVP al de handen af te trekken van Kurz. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat justitie de handel en wandel van Kurz onderzoekt rond beïnvloeding van media. Het kwam daarbij tot een reeks huiszoekingen. Kurz zou als minister van Buitenlandse Zaken in 2016 betrokken zijn geweest bij het omkopen van kranten met belastinggeld. Het doel was positieve berichtgeving over de ÖVP. In 2017 werd hij met zijn 31 jaar de jongste regeringsleider ter wereld. Sinds begin 2020 regeert hij met De Groenen.