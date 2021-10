Lager slot AEX na tegenvallend banenrapport VS

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag lager gesloten. Beleggers verwerkten tegenvallende cijfers over de Amerikaanse banenmarkt. De werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol in het beleid van de Federal Reserve. Grootste daler in de hoofdindex op Beursplein 5 was betalingsverwerker Adyen. Olie- en gasconcern Shell was koploper dankzij de stijgende olieprijzen.

De AEX eindigde met een verlies van 0,7 procent op 772,05 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1044,44 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. Londen won 0,3 procent.

De banengroei in de Verenigde Staten viel in september aanzienlijk lager uit dan verwacht. De Amerikaanse centrale bank heeft aangekondigd voor het einde van dit jaar zijn maandelijkse opkoopprogramma van obligaties te willen gaan afbouwen. Analisten denken dat de Fed ondanks het teleurstellende banenrapport door zal zetten met dit voornemen.

Adyen

Adyen bungelde onderaan de AEX met een verlies van 3,4 procent. Verlichtingsbedrijf Signify had het ook lastig met een min van 2,6 procent. De chipfondsen ASMI, ASML en Besi leverden tot 3 procent in. Shell was de sterkste stijger met een plus van 2,1 procent. Ook elders in Europa deden de oliebedrijven het goed. Zo ging het Britse BP in Londen 2,5 procent vooruit en het Franse TotalEnergies klom 1,5 procent in Parijs.

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een koerswinst van 3,7 procent dankzij een adviesverhoging door Exane BNP Paribas. Grootste daler bij de middelgrote fondsen op het Damrak was laadpalenfabrikant Alfen met een verlies van 2,7 procent.

IAG

In Londen steeg IAG, het moederbedrijf van British Airways, 1,6 procent. Beleggers reageerden op het besluit van de Britse regering om het inreisverbod voor Engeland voor reizigers uit 47 landen te schrappen. TUI wist een eerder fors verlies weg te poetsen en sloot licht in het groen in Frankfurt. De Duitse reisorganisatie liet eerder deze week al weten 1,1 miljard euro te willen ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen, die tegen korting worden verkocht. Autoconcern Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, kreeg een koopadvies van UBS en werd 3 procent hoger gezet.

De euro was 1,1572 dollar waard, tegen 1,1565 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 79,73 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 83,05 dollar per vat.