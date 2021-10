Noorwegen krijgt minderheidsregering onder sociaaldemocraat

Noorwegen krijgt na acht jaar conservatief bestuur een minderheidsregering onder leiding van de sociaaldemocraat Jonas Gahr Støre. Vanaf volgende week is hij de opvolger van Erna Solberg, die na de verkiezingen van ruim drie weken geleden aangaf dat een ‘duidelijke meerderheid’ van de Noren een andere regering wil.

In zijn overwinningstoespraak zei Støre op zoek te gaan naar andere centrumlinkse partijen om een coalitie mee te vormen, maar het lukte niet een meerderheidsregering op te tuigen vanwege meningsverschillen over klimaatbeleid en belastingen. De sociaaldemocraat heeft nu een akkoord gesloten met de Centrumpartij, die vooral stemmen trok op het platteland.

De nieuwe ploeg presenteert volgende week woensdag een gedetailleerd regeerakkoord. Om voorstellen door het parlement te krijgen zal de nieuwe regering per plan een meerderheid moeten zien te vinden. De 61-jarige Støre had in de campagne beloofd de belastingen te verlagen voor lage en middeninkomens en de CO2-uitstoot terug te dringen.