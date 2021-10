Rusland noemt onderzoekscollectief Bellingcat buitenlandse agent

Het Russische ministerie van Justitie heeft het kritische onderzoekscollectief Bellingcat aangemerkt als buitenlandse agent. Ook negen journalisten, van wie er één werkzaam is voor BBC Rusland, hebben dat label gekregen.

‘Rusland vindt Bellingcat zo’n bedreiging dat we tot buitenlands agent zijn verklaard’, schrijft Bellingcat-oprichter Eliot Higgins in een reactie op Twitter. Zijn journalistieke collectief heeft stukken gepubliceerd waarin Rusland onder meer in verband wordt gebracht met het neerhalen van vlucht MH17 en de vergiftigingen van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni en de Russische oud-spion Sergej Skripal.

Organisaties die in Rusland als buitenlandse agent zijn aangemerkt, staan onder verscherpt toezicht van de autoriteiten en moeten in hun publicaties vermelden dat ze dat label hebben. De benaming wordt gebruikt voor wat volgens de autoriteiten organisaties zijn die door het buitenland worden gefinancierd en politieke activiteiten tegen de Russische machthebbers ontplooien.