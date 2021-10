GGD: steeds meer mensen maken afspraak voor coronatest

Het aantal afspraken voor een coronatest bij de GGD’en neemt snel toe. Ze worden vooral gemaakt door mensen die er rekening mee houden dat ze besmet zijn geraakt, bijvoorbeeld omdat ze corona-achtige klachten hebben of omdat ze nauw contact hebben gehad met iemand die positief is getest.

In de eerste vier dagen van deze week registreerden de regionale gezondheidsdiensten 113.582 testafspraken. In dezelfde vier dagen vorige week waren er 97.388 afspraken voor coronatests. Dit is een verschil van 16,6 procent.

Het aantal tests verschilt per dag. In de weekeinden zijn er wat minder afspraken en op maandagen en dinsdagen wat meer. Het aantal afspraken van maandag tot en met donderdag kan dus niet één op één worden doorgetrokken naar de hele week. Maar als de toename doorzet en het aantal testen over de hele week ook zo’n 16 procent hoger ligt dan vorige week, zouden de GGD’en ongeveer 170.000 tests uitvoeren.

Mensen die zich kerngezond voelen en zich laten testen omdat ze naar een restaurant, café, theater of bioscoop willen gaan, komen terecht bij een locatie van Testen voor Toegang. Daar staan voor vrijdag 60.000 testafspraken gepland en voor zaterdag ongeveer 49.000, aldus organisator Stichting Open Nederland. De cijfers zijn vergelijkbaar met de aantallen van vorige week.