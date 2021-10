Onderzoek naar ongewenste toegang tot KPN-netwerk duurt langer

De kwestie is volgens het Agentschap Telecom technisch zo complex dat er meer tijd nodig is om conclusies te trekken. Die extra tijd is ook nodig om zorgvuldig te werk te gaan, zo geeft de organisatie aan.

Het onderzoek begon in april, kort nadat de Volkskrant op basis van een intern rapport van KPN had geschreven dat Huawei in 2010 ongeautoriseerde toegang had tot gevoelige systemen van de grootste telecomaanbieder van Nederland. Huawei had volgens de krant de mogelijkheid om onbeperkt mee te luisteren met telefoongesprekken en had in strijd met de wet toegang tot tapinformatie.

Het Agentschap Telecom wilde daarom weten of de huidige maatregelen van KPN voldoen aan alle eisen voor een veilig netwerk. KPN zei geen enkele indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd. Het telecombedrijf werkt volledig mee aan het onderzoek, meldt het Agentschap Telecom.