Glastuinbouw: lege kassen en legere schappen dreigen

De Europese gasprijzen zijn deze week verder gestegen. De prijs steeg hard door de aanhoudend sterke vraag, beperkt aanbod op de gasmarkt en de verwachting voor kouder weer op het noordelijk halfrond.

Glastuinbouw Nederland sprak eerder deze week al van een energiecrisis. Die zou ertoe kunnen leiden dat er glastuinbouwbedrijven gaan omvallen. Door de ontwikkelingen worden volgens de brancheorganisatie ook al ontslagvergunningen aangevraagd voor vast personeel en is er geen werk meer voor flexibel personeel. Precieze cijfers heeft de organisatie hierover nog niet.

Steun

Volgens Glastuinbouw Nederland vormen de energiekosten 30 procent van de totale kosten van een gemiddeld glastuinbedrijf. Hoe hard glastuinbouwers worden getroffen ligt er volgens Formsma aan hoe lang de prijzen van hun energiecontracten nog vastliggen. ‘Er is geen eenduidig beeld wie de pijn krijgt, er zijn 3000 verschillende situaties’, zegt hij. Volgens Formsma is het daarom nog moeilijk in te schatten of en aan welke gewassen tekorten zullen ontstaan. Vanuit Spanje kan ook worden geleverd.

Glastuinbouw Nederland hoopt op ingrijpen van de overheid. Hoe een steunmaatregel eruit zou moeten zien is lastig te zeggen omdat de situatie per glastuinbouwer verschilt. Eerder deze week liet demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën weten maatregelen te gaan nemen zodat de energierekeningen voor consumenten niet nog hoger uitvallen door de fors oplopende prijzen voor gas en stroom. ‘Wij horen nog weinig’, vindt Formsma.