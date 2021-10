Macron houdt Frans-Afrikaanse top zonder collega’s uit Afrika

De Franse president Emmanuel Macron is vrijdag in Montpellier gastheer op een Frans-Afrikaanse ‘topconferentie’ waarvoor hij geen enkel Afrikaans staatshoofd heeft uitgenodigd. Hij noemt het daarom ‘een nieuwe ongebruikelijke Afrikaans-Franse top’.

Het is volgens de regering wel ‘een internationale ontmoeting van formaat’. De bijeenkomst wordt gehouden in de Sud de France Arena, vlak buiten de stad en uitgenodigd zijn jonge Afrikaanse ondernemers, activisten, politici, sporters, artiesten. academici en kunstenaars.

Franse presidenten hebben sinds 1973 bijna dertig topconferenties gehouden met hun ambtgenoten uit de voormalige Franse gebieden. Het is nu de eerste keer dat die er niet bij zijn. De topconferenties werden vaak bijgewoond door leiders die decennia aan de macht zijn gebleven of die kort na of kort voor een staatsgreep hun opwachting maakten. Macron wil in Montpellier volgens de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘de hele relatie (met Afrika) opnieuw uitvinden’.

Macron voorkomt met de nieuwe aanpak volgens Franse media meteen dat hij niet zoals zijn voorgangers op pijnlijke foto’s komt te staan met omstreden dictators. Een bijkomend voordeel is dat een aantal nare kwesties niet aan bod hoeft te komen. Parijs heeft momenteel met een aantal Afrikaanse landen, inclusief Algerije en Mali, problemen en in Guinee is er net een staatsgreep gepleegd.