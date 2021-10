Aantal coronagevallen loopt opnieuw op: 2790 positieve tests

Het is een fractie hoger dan het cijfer op donderdag, maar toen kwam dat door nameldingen na een eerdere storing. Voor zover bekend is daar nu niet of nauwelijks sprake van. Vorige week vrijdag en de vrijdag daarvoor waren er ongeveer 1700 positieve tests.

In de afgelopen week kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 14.257 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 2036 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste niveau in ongeveer drie weken tijd. Vergeleken met precies een week geleden is het gemiddelde gestegen met bijna een kwart. Dat is de grootste toename op weekbasis sinds 20 juli, de piek van de vierde golf.

Het RIVM kreeg twee meldingen van sterfgevallen. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in de afgelopen dag zijn gestorven, want het kan soms even duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 26 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat komt neer op gemiddeld bijna vier meldingen per dag en is vergelijkbaar met het niveau in de afgelopen weken.